Врач рассказала о рисках для потенции от употребления энергетиков

Употребление энергетических напитков может привести не только к проблемам со здоровьем, но и снизить мужскую активность. Большая доза углеводов в сочетании с углекислотой опасна для желудка и печени и может стать причиной гастрита и язвы желудка, а избыточное количество кофеина — привести к проблемам с нервной системой, сердцем, сосудам и, как следствие, к потенции. Об этом «Известиям» 14 декабря рассказала директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

По словам эксперта, в составе энергетиков есть различные стимуляторы — не только кофеин, но и таурин, экстракты женьшеня и гуараны, матеин. Есть и вспомогательные ингредиенты: мелатонин, L-карнитин, группа витаминов B, которые, впрочем, вряд ли делают напиток полезным, а также глюкоза, фруктоза, рибоза и сахароза.

Каждый из них по отдельности действительно усиливает работу головного мозга и увеличивает сокращение сердечной мышцы во много раз. Но в случае с энергетиками прилив бодрости и работоспособности происходит не из-за полезных свойств ингредиентов, а из-за того, что организм использует собственные запасы энергии, работая «на высоких скоростях».

«Беря у организма взаймы большие объемы энергии, ее придется отдавать, снижая работоспособность, и за эффектом бодрости всё равно последует резкое ухудшение самочувствия — головные боли, подавленное состояние, бессонница или, напротив, обильный сон, приступы аритмии и повышение артериального давления. Заставляя сердечную мышцу работать быстрее, энергетики наносят вред кровеносной системе, усиливая кровоток. Такое стрессовое состояние организма приводит к тому, что у сердечно-сосудистой системы просто не остается сил на эрекцию. Но зато увеличивается риск сердечной недостаточности и ишемии миокарда», — подчеркнула Сафонова.

Врач также отметила, что избыточное количество углеводов в сочетании с углекислотой приводит к увеличению сахара в крови, снижению защитных сил иммунной системы, повышению кислотности желудка, и возникновению целого букета расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта, включая изжогу, диарею, гастрит, воспаления, кровотечения и язвы.

Стимулирующие вещества, а особенно кофеин, вызывают привыкание, добавила врач. Нагрузка на организм повышается, из-за чего ухудшается состояние нервной системы. Симптомами являются психическое возбуждение, нервозность, агрессия, тревога, апатия, депрессия. Кроме того, большие дозы кофеина вызывают кратковременный мочегонный эффект, за которым следует задержка жидкости в организме, которая и приводит к повышению давления. Всё это также скажется и на сексуальной функции.

«Ну и наконец, особо опасная практика — смешивать энергетики с алкоголем. Сочетание обоих компонентов в одном стакане вообще приводит к непредсказуемым последствиям. Алкогольное опьянение усиливается действием энергетика в несколько раз, и человек перестает контролировать себя. Повышается вероятность запоя, критически падает самоконтроль и адекватная оценка риска необдуманного поведения, возрастает агрессия. Человек под воздействием такого коктейля способен сесть за руль и совершить аварию, применить насилие, совершить любые противоправные действия или заняться незащищенным сексом», — отметила врач.

13 октября эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала о вреде кофе при некоторых симптомах. Так, кофе нельзя пить при головной боли, головокружении и тошноте. Также, по словам врача, кофеин способен усугубить состояние при нервном перенапряжении, тревожности, нарушении сна. Не рекомендуется пить этот напиток и при приступах аритмии или сердцебиения.