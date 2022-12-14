Жителя Приморья будут судить за гибель мужчины при опрокидывании лодки

Транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту опрокидывания лодки в Находке (Приморский край). Один человек погиб.

Трагедия произошла в августе 2020 года. 39-летний житель Арсеньева на своей лодке отправился со знакомым на рыбалку в поселке Моряк-Рыболов. Мужчины поздно возвращались к берегу, в условиях темноты и тумана видимость оказалась крайне низкой. В результате лодка налетела на подводное препятствие, пишет VostokMedia.

В результате опрокидывания судна погиб пассажир. Владельца судна обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В ночь на 9 декабря в Амурском заливе опрокинулся маломерный рыбацкий катер. Трое мужчин оказались в воде, их спасли экипажи проходивших поблизости судов.