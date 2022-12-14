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Канатную дорогу в Нижнем Новгороде закрыли из-за непогоды

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Между Нижним Новгородом и Бором перестала работать канатная дорога. Она остановилась днем 14 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. Линию запустят вновь после улучшения погоды.

Как уточняет ИА «НьюсНН», МЧС разослало нижегородцам предупреждение о метели и сильном ветре до 15 м/с. На дорогах возможны накаты и гололедица.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что в Москве с начала декабря выпало 48 мм осадков. Это почти месячная норма. По предварительным данным, за ночь со вторника на среду в столице выпало 11 мм осадков, или 20% от месячной нормы.

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