Канатную дорогу в Нижнем Новгороде закрыли из-за непогоды

Между Нижним Новгородом и Бором перестала работать канатная дорога. Она остановилась днем 14 декабря из-за неблагоприятных погодных условий. Линию запустят вновь после улучшения погоды.

Как уточняет ИА «НьюсНН», МЧС разослало нижегородцам предупреждение о метели и сильном ветре до 15 м/с. На дорогах возможны накаты и гололедица.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что в Москве с начала декабря выпало 48 мм осадков. Это почти месячная норма. По предварительным данным, за ночь со вторника на среду в столице выпало 11 мм осадков, или 20% от месячной нормы.