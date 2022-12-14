Минцифры назвало предполагаемый размер штрафа для компаний за утечку данных

Минцифры России предлагает установить штрафы в размере 3% от оборота компании за случаи утечки персональных данных клиентов в Сеть. О проработке подобного законопроекта 14 декабря рассказал глава ведомства Максут Шадаев на заседании думской фракции КПРФ.

«Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов. Там достаточно серьезные штрафы, вплоть до 3% сейчас предусмотрено в случае, если компания не обеспечивает сохранность данных. Сейчас обсуждаем его с представителями IT-отрасли», — отметил он.

Шадаев подчеркнул, что в данный момент имеется крупная проблема с утечками данных клиентов компаний, а значит, есть и повод штрафовать. Несмотря на это глава ведомства добавил, что в таких ситуациях необходимо учитывать смягчающие обстоятельства.

«Первое... если компания как бы аттестовала и сертифицировала всю свою инфраструктуру, соответствуя усиленным требованиям безопасности, в добровольном режиме продемонстрировала, что инвестиции в средства защиты сделаны... Второе — компания будет компенсировать ущерб тем гражданам, чьи данные утекли. Если 2/3 граждан, соответственно, урегулировано компанией в досудебном порядке, компенсировано», — резюмировал он, добавив, что данные меры должны вынудить корпорации больше инвестировать в сетевую безопасность.

Ранее, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что есть необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных граждан. Путин также добавил, что необходимо в этой сфере принять взвешенные решения, которые будут соответствовать интересам граждан страны. В этот же день он рассказал о том, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человек в цифровом пространстве. Кроме того, по словам российского лидера, разработан и план мероприятий по реализации данного проекта.

В сентябре в Минцифры сообщили, что готовят законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных на компенсацию пострадавшим. В ведомстве добавили, что после принятия документа об оборотных штрафах компании задумаются о том, что вкладывать средства в безопасность для них выгоднее, чем платить штрафы.

19 августа сообщалось, что Минцифры и ряд крупных IT-компаний рассматривают возможность создания фонда материальной компенсации для граждан, которые стали жертвами утечки баз данных.