Обход Аксая в Ростовской области достроят на год раньше срока
В Ростовской области строительство обхода Аксая завершат раньше запланированного срока, в июне 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Как только проект будет реализован, трасса М4 «Дон» до Ростова-на-Дону станет скоростной, отмечает RostovGazeta.
Обход Аксая строят на условиях государственно-частного партнерства. На дороге будет восемь транспортных развязок, несколько мостов и путепроводов.
Строительство нового участка обхода Аксая началось в ноябре 2020 года. Его протяженность составит 35,5 км. Часть обхода пойдет по долине в поймах рек Дон, Черкасская и Аксай. На отдельных участках будет насыпь до 18 м.