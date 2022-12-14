Место для памятника Бухгольцу выбрали в Омске

Власти Омска предложили установить памятник Бухгольцу на Иртышской набережной. Депутаты городского совета поддержали это предложение. Инициативу до этого одобрили члены топонимической комиссии.

По словам главы горсовета Владимира Корбута, место выбрано идеально, ничего не придется разрушать: шар, пешеходные и велосипедные дорожки останутся на своих прежних местах.

Девятиметровую фигуру основателя Омска на коне предлагают установить напротив дома на набережной, который известен как «золотой зуб». Таким образом, памятник будет обращен к Ленинградскому мосту, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее памятник Бухгольцу собирались поставить на площади, названной в его честь. Однако это предложение вызвало бурные споры, потому что тогда пришлось бы снести шар «Держава», который уже стал символом города, пишет ИА «Город55».

Ранее сообщалось, что в Омске в областной научной библиотеке имени Пушкина проверили на подлинность документы 1825–1827 годов. Экспертный совет признал памятниками 26 экземпляров и занес их в реестр книжных памятников Национальной электронной библиотеки.