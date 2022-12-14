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Евросоюз пригрозил наказать Иран за сотрудничество с Россией

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sobhan Farajvan
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Евросоюз хочет наказать Иран за сотрудничество с Россией. Так, ЕС планирует ввести очередной пакет санкций против Тегерана. На этот раз западные страны обвиняют Исламскую Республику в поставках вооружения Москве. В РФ и Иране эти сообщения опровергают, называя такую информацию «полностью ложной».

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Брюссель планирует внести ряд иранских граждан и организаций в черный список. Тегеран ввел ответные санкции против девяти организаций и 23 физлиц из ЕС и Британии.

«Иран не первая страна, которую обвиняют в поставках оружия России. До этого были сообщения о том, что это якобы делают Китай и Северная Корея», — отметил в беседе с «Известиями» востоковед, публицист Андрей Онтиков.

Как рассказал научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня, сотрудничество России и Ирана в сфере обороны и в других областях воспринимается на Западе как создание связки двух мощных государств, которые смогут определять большинство региональных процессов как в Центральной и Средней Азии, так и в Закавказье и на Ближнем Востоке.

«Западные страны пытаются всячески помешать развитию сотрудничества России и Ирана, чтобы Москва не получила доступа к модернизированным версиям иранских разработок, которые основываются на израильских и западных образцах вооружений», — уверен Останин-Головня.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Развести по углам: Запад накажет Иран за сотрудничество с Россией»

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