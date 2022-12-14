Пушилин оценил нанесенный Украиной ущерб ДНР в 1,3 трлн рублей

Ущерб, нанесенный Донецкой Народной Республике Украиной, оценивается в 1,3 трлн рублей. Об этом в среду, 14 декабря, заявил врио главы региона Денис Пушилин.

«Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 трлн рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры», — рассказал Пушилин в беседе с «РИА Новости».

В августе уполномоченная по правам человека в республике Дарья Морозова рассказала, что почти 9 тыс. человек, в том числе 130 детей, погибло в ДНР с 2014 года за время конфликта в Донбассе.

В июне депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала, что ущерб ДНР от конфликта с Украиной за 1,5 года составил 600 млрд рублей. По словам эксперта, в озвученную сумму входит ущерб предприятиям, инфраструктуре и людям, в том числе невыплаченные пенсии и пособия, от которых Киев отказался в одностороннем порядке.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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