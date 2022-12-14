Монобрендовая сеть магазинов Apple re:Store, созданная в 2005 году, теперь торгует не только «яблочной» техникой, убедились «Известия», ознакомившись с ассортиментом на сайте и в торговых точках.

Помимо iPhone, макбуков и «яблочных» аксессуаров сеть предлагает пылесосы Dyson, массажеры и лампы Bork, игровые приставки Sony Playstation, детские игрушечные машинки, умные колонки «Яндекс. Станция», компьютерные кресла. Расширился ассортимент и другого реселлера Apple — iPort: в продаже появились дроны китайской DJI, экшн-камеры, те же Sony Playstation.

Появились товары и других брендов в магазинах Samsung, так же как и re:Store принадлежащих Inventive Retail Group. «Известия» обнаружили на сайте интернет-магазина большой ассортимент «умных» колонок «Яндекса», а также портативные аудиогаджеты сторонних производителей.

Монобрендовые магазины начали вводить в ассортимент продукцию других производителей из-за непредсказуемости и нестабильности поставок по параллельному импорту, отметил один из участников рынка электроники. Есть риск, что получить продукцию, к примеру, Apple, можно будет не всегда и не в том количестве, которое необходимо, объяснил он.

Поддерживать монобрендовые магазины производителей, прекративших поставки в Россию, не перспективно — ни ассортиментом, ни качеством сервиса на фоне других продавцов, также получающих товар по параллельному импорту, тут выделиться невозможно, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

В то же время, торговать чем-то надо, поэтому в ассортимент добавляются игрушки, бытовая техника и прочие ранее не встречавшиеся в монобрендовых сетях товары, рассуждает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Яблочный» итог: магазины Apple перестали быть монобрендовыми