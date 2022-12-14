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Посол РФ в Сербии пояснил сходство Брюссельских и Минских соглашений

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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее, наводят на мысль, что ровно с той же целью в 2013 году подписывались и Брюссельские соглашения, касающиеся нормализации отношений Сербии и Косово. Такое мнение в интервью «Известиям» 14 декабря выразил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

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«Сейчас — памятуя об откровениях [экс-канцлера Германии Ангелы] Меркель о Минских соглашениях — можно предположить, что, скорее всего, и Брюссельские договоренности появились на свет для того, чтобы прикрывать военную подготовку Приштины. В последние годы создавалась нелегитимная косовская «армия», оснащались косовские силовики. И Брюссельские договоренности в представлении Запада играли ту же роль, что и Минские договоренности применительно к Украине, — роль ширмы», — заметил дипломат.

При этом российский посол подчеркнул: сербский лидер Александр Вучич по-прежнему сохраняет приверженность диалогу Белграда и Приштины, даже понимая, что с учетом односторонней позиции Запада этот диалог не привел к реальным, осязаемым результатам.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Косовары — инструмент в руках Запада для достижения зловещих целей

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