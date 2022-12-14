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Писатели оценили перспективы запрета иностранных заимствований в языке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутаты в первом чтении приняли закон, который запрещает использование иностранных слов, если у них есть аналоги в русском языке — типа коворкинг, кешбэк или фудкорт. По мнению главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, чистоту русского языка следует блюсти среди чиновников, в средствах массовой информации и рекламе. Однако эксперты, ученые и писатели, для которых язык в прямом смысле рабочий инструмент, уверены: за языком надо следить, но он все-таки — живой организм, которому чужды запреты.

«Мы с вами хорошо знаем из истории такие примеры, когда, предположим, было желание: давайте, вот, мы исключили из нашего языка все иностранные заимствования, не будем говорить «галоши», будем говорить «мокроступы». Получилось? Не очень получилось. И когда появлялось что-то уникальное в нашей стране, например, перестройка, весь мир знал этот термин без перевода. Чуть ранее появилось слово «спутник», и весь мир знает его без перевода. Поэтому процесс обогащения языков за счет иностранных заимствований — это нормальный процесс, в нем нет ничего плохого», — напомнил декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов.

Кандидат философских наук, член союза писателей России Нуриал Латыпов добавил, что в современных реалиях запрещать названия общепризнанных предметов и явлений может не только отяготить язык, но и привести к обратному эффекту проблемы, с которой борются парламентарии.

«Помните, что там делает дурак — всё он делает не так. Вот все эти термины, типа виртуальный и так далее, а куда деваться?! Русский язык показал, что он умеет подвергать вот эти термины ассимиляции. И вот если мы закуем язык вот таким образом, в итоге получим совершенно обратный эффект», — подчеркнул ученый.

Писатель и публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков задался вопросом, кто будет контролировать соблюдение закона и как законопроект будет реализовываться.

«Как?! По факту, когда кто-то наговорил в прямом эфире? Какие последствия это повлечет? Увольнение, расстрел, работа над ошибками, понижение зарплаты или повышение тем, кто правильно говорит? Не совсем понятно», — поиронизировал он.

На эту же тему ранее высказалась филолог Любовь Гогина. В беседе с «Известиями» 14 декабря она напомнила: прежде чем с чем-то бороться, надо изучить проблему, иначе запрет иностранных слов в русском языке не изменит ситуацию, с которой пытаются бороться депутаты.

13 декабря Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Его цель — защищать язык от обильного использования иностранных слов и обязать должностных лиц избегать заимствованных слов при наличии аналогов в русском языке.

По мнению депутата Тамары Фроловой, в большинстве случаев россиянам при общении нет надобности использовать иностранные слова. Они не обогащают, а коверкают речь.

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