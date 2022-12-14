Филолог объяснила бесполезность запрета иностранных слов в русском языке

Запрет иностранных слов в русском языке не изменит ситуацию, с которой пытаются бороться подобным образом, уверена филолог Любовь Гогина. В беседе с «Известиями» 14 декабря она напомнила: прежде чем с чем-то бороться, надо изучить проблему.

«Надо изучить проблему: почему она есть, в чем заключается, и уже тогда бороться с конкретными вещами. Иначе это превратится просто в охоту на ведьм. Мы будем отстреливать по одному, убьем всё, но ничего не возродим», — сказала она.

Гогина уверена: нет иных способов натаскать русский язык, кроме как через возвращение к культуре русской классики.

«Как прописано в законопроекте Елены Ямпольской, будут даны строгие рамки и прописаны инструкции для работников СМИ. Ну бесполезно это, коллеги. Если мы будем запускать в СМИ людей, у которых отсутствует общая культура, именно языковая, а она складывается из текстов художественной классической литературы, то мы ничего этим не решим. Эти запреты ничего не дадут», — пояснила филолог.

По мнению Гогиной, для решения задачи необходимо со специалистами разобраться в причинах деградации русского языка. В предложенном законопроекте обозначения этих причин эксперт не увидела.

Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка.

Его цель — защищать язык от обильного использования иностранных слов и обязать должностных лиц избегать заимствованных слов при наличии аналогов в русском языке.

По мнению депутата Госдумы Тамары Фроловой, в большинстве случаев россиянам при общении нет надобности использовать иностранные слова. Они не обогащают, а коверкают речь.