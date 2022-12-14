Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон опроверг незаконное использование поставленного Украине западного оружия
Армия
Капитан Бессонов удостоился медали Суворова за мужество и отвагу в зоне СВО
Мир
Испания отправит 48 электрогенераторов на Украину до Нового года
Спорт
Месси сравнил число сыгранных на ЧМ матчей с рекордом Лотара Маттеуса
Спорт
Сборная Аргентины победила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
Мир
План Сунака по ужесточению миграционной политики Великобритании раскритиковали в ООН
Мир
Истребитель упал на юге Италии
Мир
Власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot
Мир
Сийярто заявил о возможности изменения Россией договоров из-за потолка цен на газ
Мир
Лавров поздравил Алейника с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
Происшествия
Житель Алтайского края до смерти избил мать за злоупотребление алкоголем
Общество
Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» получил премию общества «Знание»

Филолог объяснила бесполезность запрета иностранных слов в русском языке

Филолог Гогина о запрете иностранных слов: это превратится просто в охоту на ведьм
0
Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрет иностранных слов в русском языке не изменит ситуацию, с которой пытаются бороться подобным образом, уверена филолог Любовь Гогина. В беседе с «Известиями» 14 декабря она напомнила: прежде чем с чем-то бороться, надо изучить проблему.

«Надо изучить проблему: почему она есть, в чем заключается, и уже тогда бороться с конкретными вещами. Иначе это превратится просто в охоту на ведьм. Мы будем отстреливать по одному, убьем всё, но ничего не возродим», — сказала она.

Язык — норм: ошибки и англицизмы в речи чиновников начнут контролировать
Какие поправки в закон одобрила Госдума в борьбе за чистоту русского языка

Гогина уверена: нет иных способов натаскать русский язык, кроме как через возвращение к культуре русской классики.

«Как прописано в законопроекте Елены Ямпольской, будут даны строгие рамки и прописаны инструкции для работников СМИ. Ну бесполезно это, коллеги. Если мы будем запускать в СМИ людей, у которых отсутствует общая культура, именно языковая, а она складывается из текстов художественной классической литературы, то мы ничего этим не решим. Эти запреты ничего не дадут», — пояснила филолог.

По мнению Гогиной, для решения задачи необходимо со специалистами разобраться в причинах деградации русского языка. В предложенном законопроекте обозначения этих причин эксперт не увидела.

Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка.

Его цель — защищать язык от обильного использования иностранных слов и обязать должностных лиц избегать заимствованных слов при наличии аналогов в русском языке.

По мнению депутата Госдумы Тамары Фроловой, в большинстве случаев россиянам при общении нет надобности использовать иностранные слова. Они не обогащают, а коверкают речь.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022