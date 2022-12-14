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В Греции начались демонстрации из-за убийства подростка полицейским

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tatiana Bolari
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В регионах Греции проходят демонстрации и беспорядки из-за гибели 16-летнего цыгана Костаса Фрагулиса, в которого несколько дней назад во время погони из огнестрельного оружия выстрелил полицейский, сообщает газета Proto Thema во вторник, 13 декабря.

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По данным издания NEWS247, погоня началась после того, как Фрагулис не заплатил за бензин €20 и уехал на грузовике. По утверждению адвоката полицейского, выстрелившего в подростка, Фрагулис несколько раз пытался протаранить полицейские мотоциклы.

Подросток получил огнестрельное ранение в голову и был экстренно госпитализирован в больницу Гиппократа 5 декабря. После срочной операции Фрагулис скончался.

Демонстрации уже прошли в Афинах, Салониках, Халкиде и других городах Греции. Основная часть протестующих — молодые цыгане. Они разжигают костры на проезжей части, перекрывая дорогу.

Так, в Халкиде около 80 митингующих блокировали движение одной из дорог города и пропускали только грузовики и автобусы. Только через час дорога была освобождена. В Аспропиргосе демонстранты перекрыли пригородные железнодорожные пути. В Родосе несколько десятков человек возвели и подожгли баррикады, после чего на место произошедшего приехали две машины пожарной службы города и полицейские.

«Полицейские управления всей страны, особенно расположенные вблизи цыганский лагерей, находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможными нападениями», — сказано в материале Proto Thema.

В Салониках зафиксированы случаи нападения неизвестных на отряд полиции с использованием «коктейлей Молотова». Нападающие скрылись, после чего в городе начались шествия, в ходе которых люди выкрикивали антиполицейские лозунги.

Ранее, 11 декабря, в Аргентине вспыхнули протесты после убийства подростка полицейским. Демонстрации начались мирно, однако к вечеру протестующие забросали камнями правоохранителей, а также полицейский участок. Кроме того, участники акции кидали бутылки, поджигали уличные предметы и разбивали окна в зданиях муниципалитета.

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