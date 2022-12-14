В Греции начались демонстрации из-за убийства подростка полицейским

В регионах Греции проходят демонстрации и беспорядки из-за гибели 16-летнего цыгана Костаса Фрагулиса, в которого несколько дней назад во время погони из огнестрельного оружия выстрелил полицейский, сообщает газета Proto Thema во вторник, 13 декабря.

По данным издания NEWS247, погоня началась после того, как Фрагулис не заплатил за бензин €20 и уехал на грузовике. По утверждению адвоката полицейского, выстрелившего в подростка, Фрагулис несколько раз пытался протаранить полицейские мотоциклы.

Подросток получил огнестрельное ранение в голову и был экстренно госпитализирован в больницу Гиппократа 5 декабря. После срочной операции Фрагулис скончался.

Демонстрации уже прошли в Афинах, Салониках, Халкиде и других городах Греции. Основная часть протестующих — молодые цыгане. Они разжигают костры на проезжей части, перекрывая дорогу.

Так, в Халкиде около 80 митингующих блокировали движение одной из дорог города и пропускали только грузовики и автобусы. Только через час дорога была освобождена. В Аспропиргосе демонстранты перекрыли пригородные железнодорожные пути. В Родосе несколько десятков человек возвели и подожгли баррикады, после чего на место произошедшего приехали две машины пожарной службы города и полицейские.

«Полицейские управления всей страны, особенно расположенные вблизи цыганский лагерей, находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможными нападениями», — сказано в материале Proto Thema.

В Салониках зафиксированы случаи нападения неизвестных на отряд полиции с использованием «коктейлей Молотова». Нападающие скрылись, после чего в городе начались шествия, в ходе которых люди выкрикивали антиполицейские лозунги.

Ранее, 11 декабря, в Аргентине вспыхнули протесты после убийства подростка полицейским. Демонстрации начались мирно, однако к вечеру протестующие забросали камнями правоохранителей, а также полицейский участок. Кроме того, участники акции кидали бутылки, поджигали уличные предметы и разбивали окна в зданиях муниципалитета.