В Аргентине вспыхнули протесты после убийства подростка полицейским

Стихийные акции протеста вспыхнули в аргентинском городе Мирамар в провинции Буэнос-Айрес после того, как полицейский застрелил 16-летнего подростка Лусиано Оливеру. Об этом 10 декабря сообщает телеканал Todo Noticias.

Как отмечается в материале, жители города собрались на одной из улиц, чтобы потребовать тщательного расследования инцидента и правосудия в отношении сотрудника полиции Буэнос-Айреса.

Протесты начинались мирно, жители провинции, в том числе друзья, родные и знакомые убитого подростка, хлопками призывали общественность и государственные структуры обратить внимание на инцидент.

Однако после 20:00 (02:14 мск) стало известно о том, что протестующие забросали камнями правоохранителей, а также полицейский участок. Кроме того, участники акции кидали бутылки, поджигали уличные предметы и разбивали окна в зданиях муниципалитета. Офицеры ответили стрельбой резиновыми пулями и применением слезоточивого газа.

"¡Asesinos, asesinos!" gritan en Miramar contra la Policía Bonaerense que sigue reprimiendo. Es la fuerza que mató de madrugada a Luciano Olivera y la misma que participó en el crimen de Natalia Melmann en 2001. Por eso la bronca. En el #DiaDeLosDerechosHumanos pic.twitter.com/Np5jXiYZsQ — Revista Cítrica (@revistacitrica) December 10, 2021

Лусиано Оливера бы убит рано утром в пятницу в Мирамаре. 16-летний подросток сбежал с контрольно-пропускного пункта полиции, где его о чем-то хотели спросить. По словам друзей, которые были с ним, сотрудники правоохранительных органов начали погоню. Один из полицейских в него выстрелил.

Сотрудник полиции Буэнос-Айрес Максимилиано Гонсалес был обвинен в убийстве и задержан. Согласно первому полицейскому протоколу, он заявил, что «промахнулся». Позже была обнародована видеозапись момента совершения преступления: на ней слышно, как раздается два выстрела.

Он возвращался после празднования окончания футбольного сезона со своими товарищами из клуба Once Unidos.

Otra vez Cristina bailando en plaza de mayo mientras arde Miramar x el asesinato de Luciano Olivera.

La historia se repite 🔥🔥 pic.twitter.com/XXwOAtoTZ3 — GUSTAVO🦊 (@gustavoeloy635) December 10, 2021

Это второй случай убийства подростка правоохранителем в Аргентине за последний месяц. Так, 18 ноября полиция застрелила 17-летнего игрока футбольного клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса.

Инцидент произошел 17 ноября в районе Барракас. Полицейские открыли огонь по автомобилю, в котором ехал футболист вместе со своими друзьями. В полицейском отчете говорится, что машина протаранила патрульный автомобиль, когда его попытались остановить на перекрестке.

В Гонсалеса были выпущены как минимум две пули, одна из которых попала в голову. Молодой футболист скончался в больнице на следующий день.

При этом, по версии родственников, Гонсалес и его друзья увеличили скорость, поскольку думали, что на них хотят напасть неизвестные люди, потому что полицейские были в штатском.