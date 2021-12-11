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В Аргентине вспыхнули протесты после убийства подростка полицейским

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Стихийные акции протеста вспыхнули в аргентинском городе Мирамар в провинции Буэнос-Айрес после того, как полицейский застрелил 16-летнего подростка Лусиано Оливеру. Об этом 10 декабря сообщает телеканал Todo Noticias.

Как отмечается в материале, жители города собрались на одной из улиц, чтобы потребовать тщательного расследования инцидента и правосудия в отношении сотрудника полиции Буэнос-Айреса.

Протесты начинались мирно, жители провинции, в том числе друзья, родные и знакомые убитого подростка, хлопками призывали общественность и государственные структуры обратить внимание на инцидент.

Однако после 20:00 (02:14 мск) стало известно о том, что протестующие забросали камнями правоохранителей, а также полицейский участок. Кроме того, участники акции кидали бутылки, поджигали уличные предметы и разбивали окна в зданиях муниципалитета. Офицеры ответили стрельбой резиновыми пулями и применением слезоточивого газа.

Лусиано Оливера бы убит рано утром в пятницу в Мирамаре. 16-летний подросток сбежал с контрольно-пропускного пункта полиции, где его о чем-то хотели спросить. По словам друзей, которые были с ним, сотрудники правоохранительных органов начали погоню. Один из полицейских в него выстрелил.

Сотрудник полиции Буэнос-Айрес Максимилиано Гонсалес был обвинен в убийстве и задержан. Согласно первому полицейскому протоколу, он заявил, что «промахнулся». Позже была обнародована видеозапись момента совершения преступления: на ней слышно, как раздается два выстрела.

Он возвращался после празднования окончания футбольного сезона со своими товарищами из клуба Once Unidos.

Это второй случай убийства подростка правоохранителем в Аргентине за последний месяц. Так, 18 ноября полиция застрелила 17-летнего игрока футбольного клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса.

Инцидент произошел 17 ноября в районе Барракас. Полицейские открыли огонь по автомобилю, в котором ехал футболист вместе со своими друзьями. В полицейском отчете говорится, что машина протаранила патрульный автомобиль, когда его попытались остановить на перекрестке.

В Гонсалеса были выпущены как минимум две пули, одна из которых попала в голову. Молодой футболист скончался в больнице на следующий день.

При этом, по версии родственников, Гонсалес и его друзья увеличили скорость, поскольку думали, что на них хотят напасть неизвестные люди, потому что полицейские были в штатском.

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