Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон опроверг незаконное использование поставленного Украине западного оружия
Армия
Капитан Бессонов удостоился медали Суворова за мужество и отвагу в зоне СВО
Мир
Испания отправит 48 электрогенераторов на Украину до Нового года
Спорт
Месси сравнил число сыгранных на ЧМ матчей с рекордом Лотара Маттеуса
Спорт
Сборная Аргентины победила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
Мир
План Сунака по ужесточению миграционной политики Великобритании раскритиковали в ООН
Мир
Истребитель упал на юге Италии
Мир
Власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot
Мир
Сийярто заявил о возможности изменения Россией договоров из-за потолка цен на газ
Мир
Лавров поздравил Алейника с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
Происшествия
Житель Алтайского края до смерти избил мать за злоупотребление алкоголем
Общество
Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» получил премию общества «Знание»
Сюжет:

Виктор Бут рассказал о единственной встрече с Константином Ярошенко

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприниматель Виктор Бут, который вернулся домой после 12 лет в американской тюрьме, лишь однажды видел россиянина Константина Ярошенко — в нью-йоркской тюрьме. Об этом Бут рассказал в интервью «Известиям» в среду, 14 декабря.

Статьей не вышел: РФ не видит равнозначности в обмене Уилана на Бута
Какие еще варианты Москва может предложить Вашингтону

«Я никогда с Ярошенко знаком не был. Единственный раз, когда я видел его — уже в нью-йоркской тюрьме. И только через стекло. Нам только удалось друг другу помахать руками, и всё», — сказал он.

Когда летчика Константина Ярошенко освободили из американской тюрьмы и обменяли на американца Рауди Рида, он рассказывал, что в США его склоняли свидетельствовать против Бута ради освобождения.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Для меня поездка на Камчатку интереснее, чем на вонючий, извините, Запад

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022