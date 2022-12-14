Виктор Бут рассказал о единственной встрече с Константином Ярошенко

Предприниматель Виктор Бут, который вернулся домой после 12 лет в американской тюрьме, лишь однажды видел россиянина Константина Ярошенко — в нью-йоркской тюрьме. Об этом Бут рассказал в интервью «Известиям» в среду, 14 декабря.

«Я никогда с Ярошенко знаком не был. Единственный раз, когда я видел его — уже в нью-йоркской тюрьме. И только через стекло. Нам только удалось друг другу помахать руками, и всё», — сказал он.

Когда летчика Константина Ярошенко освободили из американской тюрьмы и обменяли на американца Рауди Рида, он рассказывал, что в США его склоняли свидетельствовать против Бута ради освобождения.

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