В Анапе африканского льва конфисковали у выставочного комплекса

Африканского льва конфисковали у выставочного комплекса «Планета Океан» в Анапе за ненадлежащие условия содержания. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

«Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать «Планету Океан» виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей с конфискацией животного» — сказано в сообщении.

Указывается, что африканский лев содержался в ненадлежащих условиях. Организации предъявляется наказание за административное правонарушения, предусмотренное ст. 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Материал о правонарушении был возбужден природоохранной прокуратурой.

Ранее суд наложил арест на льва по требованию Анапской межрайонной прокуратуры.

В январе 2021 года руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина предложила создать приюты для конфискованных животных за счет бюджетных средств. Проблема конфискации из-за ненадлежащего содержания наиболее актуальна для диких животных, которых сложно разместить в существующих питомниках, отметила она.