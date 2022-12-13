В РФ привито от гриппа более половины населения страны

Прививочная кампания от гриппа в России завершена, прививаться уже поздно и не нужно, заявили в Роспотребнадзоре. Всего вакцину от гриппа поставили свыше 70 млн человек, это 52% от совокупного населения, передает телеканал «Известия» . Среди привитых зафиксировано всего около 200 случаев заболевания гриппом, добавила глава ведомства Анна Попова.

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