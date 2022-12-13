Мишустин отметил важность сохранения российских специалистов в стране

Иностранные компании будут стараться переманивать к себе высококвалифицированных российских специалистов, поэтому очень важно защитить интеллектуальный и культурный капитал России. Такую позицию 13 декабря высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Экспертного совета при кабмине.

«Еще очень важная задача — сохранение научно-технического потенциала. Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов... особо они такое желание не скрывают, публично заявляют... Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала», — отметил он.

Ранее, 9 сентября, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников в беседе с «Известиями» заявил, что избежать утечки мозгов в России можно, создав для ученых хорошие условия для работы.

7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что не выступает против отъезда бизнес-мигрантов из России в другие страны.

До этого, 7 июля, Путин отметил, что отъезд IT-специалистов из России нельзя назвать удивительным, однако следует заметить, что «дома лучше». Он указал на то, что успех работы складывается из множества компонентов. В качестве примера Владимир Путин перечислил поддержку государства и бытовые условия.

30 августа ВЦИОМ сообщил, что количество россиян, желающих покинуть страну, опустилось до рекордного с 1991 года уровня. В марте доля собиравшихся на постоянное место жительства за границу упала до 10%.

30 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями россиян, которые решили «переждать» проведение спецоперации за границей. Как указал политик, вопрос Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является «консенсусом всех политических сил Российской Федерации».