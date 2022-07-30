В Госдуме раскритиковали пережидающих спецоперацию за рубежом россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями россиян, которые решили «переждать» проведение спецоперации за границей. Такое заявление он сделал во время выступления на форуме «Территория смыслов» в пятницу, 29 июля.

«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это всё, должен понимать: он — предатель», — передает «РИА Новости» его слова.

Как указал политик, вопрос Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является «консенсусом всех политических сил Российской Федерации».

«А тот, кто не поддержал, — он не с народом. Вы об этом задумайтесь», — заключил спикер ГД.

Ранее, 7 июня, певец Николай Басков призвал российские власти решить вопрос с возвращением уехавших из России известных артистов. Он осудил резкие высказывания некоторых знаменитостей в адрес родной страны.

В свою очередь рок-музыкант и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров в мае назвал предательством своего зрителя отъезд артистов из России. Музыкант также отметил, что мнения коллег по цеху по поводу политики ему неинтересны.

Ранее в беседе с писательницей Татьяной Толстой в эфире YouTube-шоу «Белый шум», состоявшегося 11 мая, Шнуров заявил, что артисты, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности, назвав эту позицию ущербной.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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