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В Госдуме раскритиковали пережидающих спецоперацию за рубежом россиян

Володин назвал предателями решивших переждать спецоперацию на Украине за рубежом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями россиян, которые решили «переждать» проведение спецоперации за границей. Такое заявление он сделал во время выступления на форуме «Территория смыслов» в пятницу, 29 июля.

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«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это всё, должен понимать: он — предатель», — передает «РИА Новости» его слова.

Как указал политик, вопрос Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является «консенсусом всех политических сил Российской Федерации».

«А тот, кто не поддержал, — он не с народом. Вы об этом задумайтесь», — заключил спикер ГД.

Ранее, 7 июня, певец Николай Басков призвал российские власти решить вопрос с возвращением уехавших из России известных артистов. Он осудил резкие высказывания некоторых знаменитостей в адрес родной страны.

В свою очередь рок-музыкант и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров в мае назвал предательством своего зрителя отъезд артистов из России. Музыкант также отметил, что мнения коллег по цеху по поводу политики ему неинтересны.

Ранее в беседе с писательницей Татьяной Толстой в эфире YouTube-шоу «Белый шум», состоявшегося 11 мая, Шнуров заявил, что артисты, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности, назвав эту позицию ущербной.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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