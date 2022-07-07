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Путин прокомментировал словами «дома лучше» отъезд IT-специалистов в другие страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отъезд IT-специалистов из России нельзя назвать удивительным, однако следует заметить, что «дома лучше». Такое заявление в четверг, 7 июля, сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«Мы делаем всё, чтобы условия работы для IT-бизнеса в России были лучшими в мире»
Заместитель министра цифрового развития Максим Паршин — о перспективах отечественного рынка IT

«То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался, что здесь можно будет эффективно работать. <…> Кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись, потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове, Ханты-Мансийске, а другое дело - у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше», — заявил российский лидер.

Он указал на то, что успех работы складывается из множества компонентов. В качестве примера Владимир Путин перечислил поддержку государства и бытовые условия.

5 июля правительство РФ в 1,5 раза увеличило кредит в рамках программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Так, в регионах-миллионниках сумма может достигать 30 млн рублей, в остальных — 15 млн рублей.

20 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ Максут Шадаев назвал причину возвращения российских IT-специалистов, ранее уехавших на Запад. По его словам, эксперты сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, поэтому многие из них едут обратно на родину.

27 мая премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. 4 мая Мишустин анонсировал запуск программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов аккредитованных компаний.

До этого, 29 марта, правительство РФ сообщило, что молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года, а также специалисты со стажем менее года могут получить отсрочку от армии, если они окончили высшее учебное заведение за год до назначения на должность.

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