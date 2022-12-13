Эстонской компании Operail запретили перевозить российские грузы

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило государственной железнодорожной компании Operail перевозку товаров России и Белоруссии. Об этом 13 декабря сообщила национальная телерадиовещательная компания ERR.

Приказ об этом днем ранее подписала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Руководству предприятия поручено оценить этичность коммерческих отношений с Россией и Белоруссией и отказаться от таких деловых отношений (при необходимости постепенно).

«Также Operail поручено прекратить с 1 января 2023 года перевозку товаров, происходящих из Российской Федерации и Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

С 7 февраля Минск запретил железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Как рассказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, ранее Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты.

Литовская госкомпания «Литовские железные дороги » в январе официально сообщила «Беларуськалию» о расторжении договора о транзите через Литву в Клайпедский морской порт белорусских удобрений.

Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ввести ответные меры в случае блокировки грузов в Литве. Он также обратил внимание на то, что Минск готов к диалогу с литовской стороной.