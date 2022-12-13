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Григорий Лепс анонсировал новогодний концерт со столиками за 900 тыс. рублей
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Григорий Лепс анонсировал новогодний концерт со столиками за 900 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский певец Григорий Лепс 13 декабря анонсировал выступление в новогоднюю ночь в подмосковной Барвихе.

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Лепс опубликовал в социальных сетях анонс концерта. «Правительственная ложа» в концертном зале «Барвиха Luxury Village» стоит 900 тыс. рублей, в ней могут разместиться шесть человек. Столик у сцены на четверых стоит 720 тыс. рублей, место за ним — по 180 тыс. рублей. VIP-ложа на шестерых без стола предлагается за 450 тыс. рублей. Также есть места за дальним столиком за 390 тыс. рублей на шесть человек.

В меню оливье, селедка под шубой, заливное из осетрины, рыбное ассорти, пате из вуа-гра, мандарины на ветке и черная икра с картофельным эспумэ.

В VIP-ложе предложат брускетты с сыром, овощами, рыбой и мясом, а также мини-пирожки и фрукты. Во время ужина возможен заказ черной икры по запросу. Кроме того, имеется вегетарианское меню.

Помимо Лепса перед гостями выступит певица Anna Asti. Участников мероприятия ждет праздничный ужин от поваров Давида Дессо и Мишеля Ленца, анимация для детей с участием Деда Мороза.

В ноябре стало известно, что в этом году компании готовы потратить на корпоративы меньше денег, чем обычно в новогодние праздники, многие и вовсе отказываются от вечеринок.

По данным РЕН ТВ, новогодняя ночь с Филиппом Киркоровым может обойтись в $300 тыс. (18 млн рублей). За 40 минут под хиты Димы Билана надо выложить 5 млн рублей, выяснил телеканал. В ту же сумму оценивается выступление Niletto и Zivert. Последняя готова вылететь на праздник и за пределы России. Выступление Клавы Коки стоит 6 млн рублей, а звезды 1990-х певца Шуры — 2,5 млн.

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