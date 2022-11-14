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Эксперты назвали востребованных певцов на корпоративы НГ-2023

Эксперты рассказали, какие певцы российской эстрады будут востребованы на корпоративах в честь Нового 2023 года
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В этом году компании готовы потратить на корпоративы меньше денег, чем обычно в новогодние праздники, многие и вовсе отказываются от вечеринок. Эксперты рассказали «Известиям», какие певцы отечественной эстрады будут наиболее востребованы на корпоративах в 2023 году и сколько будут стоить минуты их выступления.

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Как говорят артисты, новогодняя ночь кормит год. Однако к настоящему времени, уточняет Национальная ассоциация организаторов мероприятий, рынок корпоративов просел на 20%. Разговоры об отмене и последующий отказ от праздничного веселья начались с Северной столицы. Власти Санкт-Петербурга, а за ним и Нижнего Новгорода отменили городские новогодние мероприятия.

«Но на самом деле всё стабильно. Мы видим, что очень вырос интерес к артистам, определившим свою патриотическую позицию. Например, SHAMAN. Его заказывают», — отметила президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.

По мнению организатора концертных и корпоративных мероприятий Али Левшина, в числе самых востребованных также Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и самый популярный артист 2022 года по опросам ВЦИОМ — Олег Газманов.

Как объяснил главный редактор ИА InterMedia Евгений Сафронов, госструктуры и близкие к властям организации не только оценивают популярность кандидатов, но и пристально отслеживают медиасферу, в том числе запрашивают тексты песен, специально оговаривают отсутствие соответствующих публичных заявлений.

По данным РЕН ТВ, новогодняя ночь с Филиппом Киркоровым может обойтись в $300 тыс. (18 млн рублей). За 40 минут под хиты Димы Билана надо выложить 5 млн рублей, выяснил телеканал. В ту же сумму оценивается выступление Niletto и Zivert. Последняя готова вылететь на праздник и за пределы России. Выступление Клавы Коки стоит 6 млн рублей, а звезды 1990-х певца Шуры — 2,5 млн.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Звезда на елку: сколько стоят выступления российских артистов на корпоративе

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