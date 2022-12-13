Песков назвал фейком сообщения об отставке главы Генштаба ВС РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал 13 декабря телеграммной уткой сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ об отставке начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Мы никогда не комментируем эти пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде, никаких указов нет, поэтому это абсолютно телеграммные утки, коих огромное количество», — сказал Песков журналистам.

Информацию о том, что Герасимов был отправлен в отставку, начали распространять некоторые Telegram-каналы и западные СМИ.

Между тем еще 11 декабря Telegram-каналы «Война с фейками» отметил, что Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности, также для его отставки отсутствуют всякие предпосылки. Там также отметили, что украинские СМИ с самого начала спецоперации РФ по защите Донбасса регулярно «отправляют в отставку» Герасимова.

25 ноября Путин призвал не доверять информации из интернета. По словам российского лидера, там много обмана и лжи, а информация является оружием борьбы. Он подчеркнул, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или в интернете.

На фоне спецоперации РФ, начавшейся 24 февраля, в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации.

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