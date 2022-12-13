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«Росатом» подал документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии

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Фото: РИА Новости/Редакция газеты «Страна Росатом - Атом-пресса»/Алексей Башкиров
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Госкорпорация «Росатом» направила документы для участия в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии. Об этом 13 декабря рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

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«Направлены документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии», — пишет он, добавляя, что сейчас идут обсуждения на тему строительства еще одной АЭС на территории Турции.

Новак также рассказал о том, что «Росатом» является единственной компанией, которая имеет полный список компетенций в рамках всей технологической цепочки ядерного топливного цикла и в данный момент работает над АЭС в 11 странах мира.

«Отечественная атомная промышленность занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов: на разной стадии реализации находятся 34 энергоблока в 11 странах мира — это свыше 70% мирового экспорта АЭС. Кроме того, российская госкорпорация «Росатом» — единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла», — отметил вице-премьер.

Ранее, 14 октября, Новак анонсировал то, что «Росатом» подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой в Саудовской Аравии АЭС. Новак выразил надежду, что сотрудничество России и Саудовской Аравии будет развиваться не только в строительстве АЭС, но и в использовании ядерных технологий в целом, в мирных целях.

12 октября стало известно, что Россия и Марокко подпишут соглашение о строительстве атомной электростанции в королевстве. АЭС в Марокко может стать второй в Африке после электростанции «Коберг» в ЮАР.

В сентябре вице-президент входящего в «Росатом» АО «АСЭ» Александр Мертен сообщил, что к 2030 году планируется запустить два новых энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии. По его словам, заливка первого бетона ожидается осенью 2023 года.

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