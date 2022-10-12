Россия подпишет соглашение о строительстве АЭС в Марокко

Россия и Марокко подпишут соглашение о строительстве атомной электростанции (АЭС) в королевстве. Об этом говорится в распоряжении правительства России, опубликованном 12 октября.

Кабмин поручил госкорпорации «Росатом» и МИДу России провести переговоры по достижению межправительственного соглашения, которое, в числе прочего, предусматривает строительство объектов атомной энергетики.

«Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: <…> проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц», — говорится в тексте соглашения.

АЭС в Марокко может стать второй в Африке после электростанции «Коберг», расположенной в ЮАР.

19 сентября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что работы на АЭС «Аккую», которую по лицензии строит «Росатом», будут продолжены в ускоренном темпе. Он отметил, что первый блок должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году.

Ранее, 13 сентября, вице-президент входящего в «Росатом» АО «АСЭ» Александр Мертен сообщил, что к 2030 году планируется запустить два новых энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии. По его словам, заливка первого бетона ожидается осенью 2023 года.

26 августа Росатом получил разрешение от венгерского управления по атомной энергии на строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС «Пакш». Уточнялось, что лицензия действительна на протяжении 10 лет со дня ее подписания.