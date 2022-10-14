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«Росатом» подаст документы на создание первой АЭС в Саудовской Аравии

Вице-премьер РФ Новак: «Росатом» подаст документы на участие в конкурсе по строительству первой АЭС в Саудовской Аравии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Росатом» подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой в Саудовской Аравии атомной электростанции (АЭС). Об этом 14 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

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Документы будут представлены в ближайшее время. Новак выразил надежду, что сотрудничество России и Саудовской Аравии будет развиваться не только в строительстве АЭС, но и в использовании ядерных технологий в целом, в мирных целях.

Он добавил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии как на российской, так и на саудовской территории.

«Мы и российские компании заинтересованы в реализации совместных проектов в области нефтегазохимии как на территории Саудовской Аравии, так и на территории Российской Федерации», — цитирует его телеканал Asharq News.

По словам Новака, российские специалисты готовы участвовать в геологоразведочных работах в Саудовской Аравии, в ремонте и строительстве тепловых электростанций, а также объектов возобновляемых источников энергии.

12 октября стало известно, что Россия и Марокко подпишут соглашение о строительстве атомной электростанции в королевстве. АЭС в Марокко может стать второй в Африке после электростанции «Коберг» в ЮАР.

19 сентября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что работы на АЭС «Аккую», которую по лицензии строит «Росатом», будут продолжены в ускоренном темпе. Он отметил, что первый блок должен быть введен в эксплуатацию в мае 2023 года.

Также в сентябре вице-президент входящего в «Росатом» АО «АСЭ» Александр Мертен сообщил, что к 2030 году планируется запустить два новых энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии. По его словам, заливка первого бетона ожидается осенью 2023 года.

26 августа «Росатом» получил разрешение от венгерского управления по атомной энергии на строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС «Пакш». Лицензия действительна на протяжении 10 лет со дня ее подписания.

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