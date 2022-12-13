Дети пострадали во время химических опытов в красноярской школе

В школе Ужурского района Красноярского края на уроке химии в девятом классе во время опытов загорелись реактивы. Пострадали восемь учеников. Их госпитализировали с токсическим отравлением. Еще трое находились под наблюдением врачей.

ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на краевую прокуратуру пишет, что инцидент произошел в селе Малый-Имыш еще в середине сентября. После этого в школе прошла проверка, которая выявила нарушения требований безопасности. В частности, выяснилось, что опыт проводился не в вытяжном шкафу, у учеников отсутствовали средства защиты.

В отношении директора школы возбудили административное дело о нарушении прав учащихся. Ему объявили выговор и оштрафовали на 10 тыс. рублей. Также ему запретили совместительство по химии.

Прокуратура по заявлению родителей пострадавшего ученика направила в суд иск о взыскании со школы компенсации морального вреда.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что ученик седьмого класса распылил баллончик с перцовым газом в коридоре школы в селе Касумкент в Дагестане. После этого троих детей госпитализировали с признаками отравления.