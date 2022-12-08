В Дагестане троих школьников госпитализировали после распыления учеником газа

Учащийся седьмого класса распылил баллончик с перцовым газом в коридоре школы в селе Касумкент в Дагестане. Как рассказал 8 декабря источник «Известий», после инцидента трое детей были госпитализированы с признаками отравления.

ЧП произошло накануне в учебном заведении во время перемены. После случившегося 13-летний школьник заявил, что он нажал на кнопку баллона случайно. Каким образом он оказался у ребенка, установит следствие.

Известно, что всего за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 13 учеников. Троих из них медики оставили в больнице для лечения. Остальные были отпущены домой после оказания медпомощи.

Ранее, в сентябре 2021 года, МВД Дагестана опубликовало кадры опроса двух подростков, которые распылили перцовый баллончик в одной из махачкалинских школ. По словам школьников, баллончик был приобретен во время перемены, а затем тайком пронесен в учебное заведение. Один из мальчиков рассказал, что якобы не знал, что за баллончик ему в руки дал товарищ, и поэтому дважды распылил спрей. Между тем, по данным «Известий», школьники просто перекладывали вину друг на друга.

По данным следствия, утром 16 сентября двое учеников школы № 36 в Махачкале в коридоре учебного заведения распылили слезоточивый газ, в результате чего 20 учащихся школы с признаками отравления были доставлены в больницу. Позже число пострадавших в возрасте от 6 до 15 лет возросло до 25.