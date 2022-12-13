Объем импортируемого из КНР в Хабаровский край мяса вырос в 4,5 раза

С начала 2022 года управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю провело ветеринарный контроль 770 т мясной продукции из-за рубежа, которая подконтрольна государственному ветеринарному надзору.

На территорию края из Аргентины, Бразилии и Китая поступило более 409 т мяса курицы, свинины и говяжьих субпродуктов, 340 т кормовых добавок для животных и порядка 20 т рыбной продукции из Китая.

Больше всего продуктов импортируется из КНР. Так, с начала года в Хабаровском крае получили оттуда более 578 т подконтрольной продукции. В 2021 году инспекторы провели досмотр 163 т импортного груза. Таким образом, объемы импорта в этом году выросли более чем в 4,5 раза, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на ведомство.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев этого года составил $172,4 млрд. Он увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%.