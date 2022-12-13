В Крыму призвали созвать трибунал по преступлениям Зеленского

Все преступления президента Украины Владимира Зеленского необходимо рассмотреть на трибунале. Об этом 13 декабря заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Убежден, что скоро наступит наше время формировать трибунал для расследования преступлений», — цитирует его «РИА Новости».

Константинов указал, что на протяжении нескольких лет «Зеленский со своей бандой» устраивал геноцид народа Донбасса, убийство тысяч мирных граждан, издевательства над ветеранами, уничтожение исторических и культурных объектов.

Константинов отметил, что подобные преступления не имеют срока давности, поэтому Зеленский ответит по всей строгости закона.

«Мы же готовы приложить все усилия для организации этого трибунала», — добавил глава парламента Крыма.

Ранее, 21 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим заслуживает самого сурового наказания за такие зверства, как расстрел пленных российских солдат, а президент Украины должен предстать перед трибуналом.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса, против которого Киев начал военные действия в 2014 году. Ситуация обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ в середине февраля этого года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».