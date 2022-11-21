В Госдуме заявили о необходимости трибунала над Зеленским

Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за такие зверства, как расстрел пленных российских солдат, а президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом. Об этом в понедельник, 21 ноября, в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что все увидели расстрел украинскими боевиками лежащих и безоружных российских военных. «Так ведут себя фашисты», — отметил председатель Госдумы.

Володин добавил, что Зеленского надо судить. «Он должен предстать перед трибуналом», — заключил он.

20 ноября газета The New York Times подтвердила, что видеозапись с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками является подлинной. Инцидент произошел в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР).

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар отметила, что, согласно положениям Римского статута Международного уголовного суда, украинских боевиков можно привлечь к ответственности по нескольким статьям.

Видеозапись, на которой запечатлены тела по меньшей мере 11 российских военнослужащих, была распространена в националистических украинских Telegram-каналах 12 ноября. На кадрах отчетливо видно, что военные обезоружены.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишна заявила, что украинские власти изучат видеозапись. Она также допустила проведение международного расследования инцидента.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».