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Вклад НКО в ВВП России за четыре года увеличился в 2,5 раза

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Вклад российских некоммерческих организаций (НКО) в экономику страны за последние четыре года увеличился в 2,5 раза и составил 1,5% (около 2 трлн рублей). В 2018 году он составлял 0,6%. К такому выводу пришли специалисты Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития, которые разработали для ведомства соответствующую методику оценки.

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Из презентации, переданной Минэкономразвития «Известиям», следует, что потенциал роста еще велик — например, вклад НКО в экономику США составляет 5,9%, Канады — 8,5%, Австралии — 8,9%.

Авторы методики предложили рассчитывать вклад на основе открытой бухгалтерской отчетности НКО, где отражены, в частности, расходы на оплату труда, вступительные и членские взносы, добровольные пожертвования, прибыль от приносящей доход деятельности, но без учета субсидий.

Данные о вкладе в 1,5% были получены согласно анализу деятельности НКО в «авторской выборке» по 37 группам организационно-правовой деятельности, которую отнесли к некоммерческой.

Авторы анализа представили также список «лидеров» и «аутсайдеров» по вкладу в ВВП среди регионов. Так, больше всего в ВВП вложились НКО Москвы, ЯНАО и НАО. Наименьший вклад внесли НКО из Республики Алтай, Северной Осетиии и Кабардино-Балкарии.

Советник по правовым вопросам Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Дмитрий Денисов связал развитие НКО с пандемией COVID-19, которая «стала тем вызовом, когда многие люди и компании существенно увеличили свои расходы на благотворительность и социальную ответственность».

Исполнительный директор российского комитета «Детские деревни – SOS» Николай Слабжанин заявил, что размер вклада «впечатляющий, но вполне мог бы быть и больше».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Инвестиции добра: вклад НКО в экономику приблизился к 2 трлн рублей

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