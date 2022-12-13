Военный эксперт рассказал о цели ежедневных атак ВФУ

В ежедневных, пусть и безуспешных атаках, вооруженные формирования Украины (ВФУ) нарабатывают материалы для будущего своего наступления, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В его разработке участвуют не только украинские штабы, но и натовцы, включая американцев. Они задействовали автоматизированные системы управления (АСУ) войсками и разведывательные ресурсы. ВФУ должны с помощью таких атак накопить максимальный массив данных о нашей обороне. Они стараются не только определить количество войск, артиллерии танков на том или ином участке, но и скорость реакции командиров, способность наших войск отвечать активно или прости сидеть в глухой обороне», — сказал он.

По мнению эксперта, сейчас создается полная карта оборонительной линии российских войск с определением слабых участков, воздействие по которым приведет к наибольшему эффекту.

«Потом там нужно будет ждать удара. Вся эта информация, конечно, ими оплачивается большой кровью. В ВФУ понимают, что несут большие потери и по-своему считают это оправданным. Посылают в такую атаку не батальон, а роту, чтобы меньше людей погибло. Они готовы платить такую цену, чтобы спутники, самолеты и БПЛА собрали нужную информацию», — считает эксперт.

По итогам таких атак в АСУ заносятся не только снимки нашей обороны, но и карты радиочастот, координаты нахождения пунктов управления, узлов связи и так далее, уверен Владислав Шурыгин.

«К этому надо относится с предельным вниманием. Нельзя делать вид, что ничего не происходит, а противник глупее нас и ему своих людей настолько не жалко, что он готов растрачивать их в совершенно бессмысленных атаках», — отметил он.

Вооруженные силы РФ продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении. При этом российские подразделения отбили контрудар противника на Пески. В этом бою ВФУ потеряли до тридцати военнослужащих и несколько единиц боевой техники, сообщили 12 декабря в Минобороны РФ.

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Наступление и наказание: Российская армия отбила атаку на Пески