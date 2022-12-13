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В платежках за ЖКУ появится новая строка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах включат в платежи за ЖКУ. Проработать меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике. «Известия» ознакомились с копией документа.

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В частности, министерству поручили обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ», сказано в документе.

«Вопросы обслуживания и управления приборами могут передать от жителей ресурсоснабжающим организациям, которые будут устанавливать счетчики, проводить поверки раз в три–шесть лет (в зависимости от модели) и при необходимости менять их», — сказал генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин.

В Минстрое на запрос «Известий» о ходе исполнения данного вице-премьером поручения сообщили, что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют допрешений в нынешней экономической ситуации.

Счетчики в среднем работают около 15 лет, несколько раз за это время нужно проводить их поверки, сказал гендиректор АНО «Умный многоквартирный дом».

Сейчас такие приборы — это головная боль для граждан: нужно нанимать компании для их установки, для проведения поверок, для замены, указал эксперт. Кроме того, ситуацией пользуются мошенники: навязывают ненужные услуги или оказывают их по завышенным тарифам. От этого страдают в первую очередь люди старшего поколения, пояснил Уткин.

С одной стороны, стоимость покупки счетчиков оптом может быть дешевле для ресурсников, но с другой, появление монополии часто означает завышение цен, отметил Павел Склянчук. То есть не факт, что включенная в тариф стоимость приборов и услуг по их установке не окажется выше, чем если купить их самостоятельно, пояснил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ставка на счетчик: в платежках за ЖКУ появится новая строка

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