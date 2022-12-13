В России утвердили ГОСТ для электросамокатов и моноколес

Утвержденный новый ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) вступит в силу с 1 февраля 2023 года, рассказали «Известиям» в Росстандарте.

Требования документа не будут обязательными, но соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

Под ЭСИМ подразумеваются электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.

«ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ, что позволит существенно повысить безопасность граждан. Стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128-2020», — сказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

С тем, что стандарт повысит уровень безопасности, согласен и заместитель генерального директора Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Аникеев.

Также ГОСТ предусмотрит функцию автоматического замедления в парках, следует из документа, с которым ознакомились «Известия». Стандарт предписывает, что электросамокат, а также батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения.

«Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей», — сказал «Известиям» глава Росстандарта Антон Шалаев.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года произошло 838 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 19 человек погибли и 870 получили ранения. Показатели невысокие, но существенно выросли — вдвое по сравнению с тем же периодом 2021-го, писали СМИ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Своим подходом: в России приняли ГОСТ для электросамокатов и моноколес