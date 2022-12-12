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Илона Маска освистали во время шоу Дэйва Шаппеля

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Илона Маска освистали на комедийной передаче. Миллиардер снялся в шоу комика Дэйва Шаппеля, передает телеканал «Известия». Ведущий попросил публику хорошенько встретить Маска. Но что-то в самом начале явно пошло не так.

«Давайте поприветствуем самого богатого человека в мире!»

Не самая приятная реакция явно смутила Маска. Большую часть времени на сцене бизнесмен скромно молчал. Зато тут же придуманная ведущим шутка зрителям зашла.

«Звучит так, словно там сидят люди, которых ты уволил».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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