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Объявлены номинанты на «Золотой глобус – 2023»

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Фото: 20th Century Studios
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Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на 80-ю премию «Золотой глобус». Об этом 12 декабря сообщается на сайте награды.

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В категории «Лучший драматический фильм» выдвинуты «Аватар: Путь воды», «Элвис», «Фабельманы», «Тар» и «Топ Ган: Мэверик».

За награду в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» поборются «Вавилон», «Банши Инишерина», «Всё везде и сразу», «Достать ножи: Стеклянная луковица» и «Треугольник печали».

Среди номинантов в категории «Лучший режиссер» оказались Джеймс Кэмерон, Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, Баз Лурман и Стивен Спилберг.

Лучшая мужская роль в драматическом фильме: Остин Батлер («Элвис»), Брендан Фрейзер («Кит»), Хью Джекман («Сын»), Билл Найи («Жить»), Джереми Поуп («Проверка»).

Лучшая женская роль в драматическом фильме: Кейт Бланшетт («Тар»), Оливия Колман («Империя света»), Виола Дэвис («Женщина-король»), Ана де Армас («Блондинка»), Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Также выберут победителя в таких категориях, как «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший сериал», «Лучший мультфильм», «Лучший сценарий», «Лучший саундтрек», и других.

Больше всего номинаций среди картин у «Банши Инишерина» — восемь, «Всё везде и сразу» — шесть, «Вавилон» и «Фабельманы» — по три.

Церемония вручения премии пройдет в ночь на 11 января 2023 года.

Главный приз на «Золотом глобусе – 2022» забрала картина «Власть пса».

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