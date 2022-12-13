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Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в городах до 1 млн жителей

SuperJob: директору агентства во Владивостоке в декабре предлагают зарплату в 200 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые вакансии декабря в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек. Так, больше всего готовы платить жителям Владивостока — 200 тыс. рублей и выше. Результаты исследования есть у «Известий».

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Выяснилось, что в декабре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей.

В Тюмени, Ярославле, Саратове, Пензе и Липецке в топе наиболее оплачиваемых позиций оказались вакансии врачей. Так, врачу-хирургу в Саратове и офтальмохирургу в Пензе готовы платить от 150 тыс. рублей, врачу акушеру-гинекологу в Тюмени — от 120 тыс. рублей, врачу-офтальмологу в Липецке — от 100 тыс. рублей, врачу онкологу-маммологу в Ярославле — от 80 тыс. рублей.

При этом Владивосток оказался лидером по оплате труда среди городов до 1 млн человек. Здесь среди лучших по оплате — вакансия директора агентства (от 200 тыс. рублей).

В Рязани ведущему программисту «1С» предлагают 180 тыс. рублей. В Иркутске в топе вакансий оказалось предложение для водителя категории E с зарплатой до 165 тыс. рублей, а в Томске — инженера-электроника (от 90 тыс. рублей).

В Кирове выделилась вакансия начальника производства (до 100 тыс. рублей), в Липецке — менеджера по продажам услуг в провайдере цифровых услуг и решений (112 тыс. рублей), а в Хабаровске — главного инженера проекта (от 120 тыс. рублей).

18 ноября сообщалось, что западные санкции заставили российские компании, работающие в сфере строительства и логистики, устроить «гонку зарплат», привлекая таким образом кадры на фоне их дефицита. По данным исследования, фактическая заработная плата работников в РФ с учетом всех начислений в III квартале (июль–сентябрь) 2022 года поднялась в среднем на 6,4% относительно аналогичного периода за 2021 год, рост составил примерно 5 тыс. рублей.

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