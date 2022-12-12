Директора новосибирского заповедника задержали после незаконной охоты

Директор заказника «Кирзинский» в Новосибирской области Вячеслав Ермолик задержан 11 декабря после незаконной охоты на косулю и лося.

По данным «Известий», полицейские обнаружили места забоя косули и лося в нескольких километрах от зимовья в заповеднике.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ.

Ермолик помещен в изолятор временного содержания.

Государственный природный заказник «Кирзинский» входит в состав заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор». На территории охраняемой природной территории охотиться запрещено.

Ранее, 7 декабря, было завершено расследование уголовного дела об охоте в заказнике «Заозерный» в Омской области. Следствие установило, что шесть человек, в том числе сотрудники силовых ведомств, незаконно добыли лося, зайца и семь косуль. Во время охоты они нелегально использовали охотничьи карабины и фароискатели.