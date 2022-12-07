Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы администрации Мелитополя Волыка попытались взорвать
Мир
Полиция ФРГ задержала десятки планировавших госпереворот экстремистов
Экономика
Британия и США заключили новое энергетическое партнерство
Общество
Ученый Валерий Качин стал фигурантом дела о госизмене
Происшествия
В результате стрельбы возле ночного клуба в Москве пострадал один человек
Мир
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Авто
В России появится кроссовер Hyundai Casper
Общество
Путин наградил посмертно орденом Мужества депутата парламента ДНР Пирогову
Политика
Песков сообщил о рассмотрении РФ вариантов ответа на потолок цен на нефть
Авто
На «Автоторе» представили один из вариантов компактного электрокара
Общество
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Мир
На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Завершено расследование дела об охоте с участием силовиков под Омском

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области завершено расследование уголовного дела об охоте в заказнике «Заозерный» Большеуковского района. В ней принимали участие минимум шесть человек, в том числе сотрудники силовых ведомств.

Следствие установило, что в ночь на 21 ноября 2021 года фигуранты дела незаконно добыли лося, зайца и семь косуль. Во время охоты они незаконно использовали охотничьи карабины и фароискатели. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам РФ, оценили в сумму, превышающую 1 млн 967 тыс. рублей. Ущерб классифицируется как особо крупный, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Обвиняемых задержали в деревне Шорино. Во время досмотра автомобиля нашли туши животных, оружие и другие предметы. При этом задержанные отрицали, что охотились на территории заказника. Кроме того, они не возместили ущерб. На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

ИА «Город55» отмечает, что среди задержанных были начальник участковых уполномоченных полиции из ОМВД по Тюкалинскому району и глава районного отдела судебных приставов.

В середине сентября сообщалось, что в Удмуртии задержали жителя Пермского края за незаконную добычу лосихи. Размер ущерба природным ресурсам специалисты оценили в 80 тыс. рублей, что классифицируется как крупный.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022