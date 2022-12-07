Завершено расследование дела об охоте с участием силовиков под Омском

В Омской области завершено расследование уголовного дела об охоте в заказнике «Заозерный» Большеуковского района. В ней принимали участие минимум шесть человек, в том числе сотрудники силовых ведомств.

Следствие установило, что в ночь на 21 ноября 2021 года фигуранты дела незаконно добыли лося, зайца и семь косуль. Во время охоты они незаконно использовали охотничьи карабины и фароискатели. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам РФ, оценили в сумму, превышающую 1 млн 967 тыс. рублей. Ущерб классифицируется как особо крупный, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Обвиняемых задержали в деревне Шорино. Во время досмотра автомобиля нашли туши животных, оружие и другие предметы. При этом задержанные отрицали, что охотились на территории заказника. Кроме того, они не возместили ущерб. На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

ИА «Город55» отмечает, что среди задержанных были начальник участковых уполномоченных полиции из ОМВД по Тюкалинскому району и глава районного отдела судебных приставов.

В середине сентября сообщалось, что в Удмуртии задержали жителя Пермского края за незаконную добычу лосихи. Размер ущерба природным ресурсам специалисты оценили в 80 тыс. рублей, что классифицируется как крупный.