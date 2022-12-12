Индия начнет использовать рупию в торговых расчетах с Россией

Индия со следующей недели начнет использовать рупию в торговых расчетах с Россией. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай в разговоре с изданием Mint.

«Ряд вопросов был улажен. Экспортеры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов [в рупиях]. Торговые расчеты с Россией по новой платежной системе ожидаются со следующей недели по некоторым поставкам», — отметил Саха.

Один из чиновников на условиях анонимности рассказал журналистам, что для облегчения расчетов по международной торговле в рупиях между Индией и Россией пяти-шести банкам было разрешено открывать специальные счета.

В частности, в IndusInd Bank шесть разных российских банков открыли счета, добавил чиновник.

«Что касается России, то наш импорт в 10 раз превышает экспорт. Но есть очень хорошие шансы увеличить наш экспорт в Россию. Это потому, что когда у них будет много индийских рупий, они либо захотят инвестировать в капитал в Индии, либо увеличат наш экспорт», — отметил Сахай.

В ноябре издание The Indian Express писало, что Индия решила в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в том числе с расчетами в национальных валютах.

Ранее издание The Economic Times со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa писало, что Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.