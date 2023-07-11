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Военный эксперт рассказал о технических характеристиках БМПТ «Терминатор»

Военный эксперт Леонков: российский «Терминатор» — универсальная машина
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Фото: TASS/Zuma
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Военный эксперт Алексей Леонков 11 июля рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

По его словам, это универсальная машина. Она вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками и пакетом ПТУР, что позволяет эффективно действовать против живой силы и тяжелой техники противника.

«БМПТ обкатывались в Сирии. В зоне военной спецоперации она неплохо показывает себя, уничтожает живую силу, легкобронированную и автотехнику. Противник явно не рассчитывал встречи с такой боевой машиной. Машина эффективная, и ей трудно противостоять. Но это не значит, что БМПТ не надо модернизировать. Думаю, машина скоро претерпит изменения», — сказал Леонков.

Сейчас в зоне спецоперации продолжается обкатка «Терминатора», накапливается опыт применения, уверен эксперт.

«Многие военные эксперты говорили, что для БМПТ мало 30-миллиметровых пушек, нужно 57 мм. С такой пушкой огневая мощь машины значительно вырастет, машина станет лучше. Боевой модуль с 57-миллиметровой пушкой у нас уже есть — на зенитном артиллерийском комплексе «Деривация-ПВО». По результатам боевой работы в зоне СВО решится судьба БМПТ, наметятся пути модернизации», — заключил Леонков.

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Ранее в этот день стало известно, что экипаж БМПТ «Терминатор» группировки «Юг» выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что стрельба велась из автоматической пушки калибра 30 мм с расстояния 4 км до противника.

Также 11 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу экипажа тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», выжигающей укрепрайоны и позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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