Что было на неделе: обмен Виктора Бута, лунная миссия, снегопад в Москве

Россиянин Виктор Бут, незаконно осужденный в США, был обменен на американку Бриттни Грайнер, получившую в РФ срок за контрабанду наркотиков, и вернулся на Родину. Это и другие главные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»