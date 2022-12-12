Что было на неделе: обмен Виктора Бута, лунная миссия, снегопад в Москве
Что было на неделе: обмен Виктора Бута, лунная миссия, снегопад в Москве
2022-12-12 12:07:25
2022-12-12 12:07:25
2022-12-12 12:07:25
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Главные события прошедшей недели в фотографиях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Россиянин Виктор Бут, незаконно осужденный в США, был обменен на американку Бриттни Грайнер, получившую в РФ срок за контрабанду наркотиков, и вернулся на Родину. Это и другие главные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В магазине OBI на территории торгового центра «МЕГА Химки» в Подмосковье случился пожар, уничтоживший здание. Погиб один человек, возбуждено уголовное дело
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Фото: REUTERS/Kazbek Basayev
На дагестанском побережье Каспия было обнаружено более 2500 мертвых тюленей. Экологи устанавливают причины гибели животных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Певица Полина Гагарина выступила на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» на «ВТБ Арене»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Москве прошли обильные снегопады, сменившиеся в понедельник ливневыми дождями
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Фото: REUTERS/Mario Tama
Капсула Orion успешно приводнилась в тихом океане после возвращения на землю лунной миссии Artemis I. Корабль провел в космосе 25 суток, включая 3 дня на ретроградной орбите Луны
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Фото: Getty Images/Kiran Ridley
Команда Марокко одержала победу над португальцами и стала первой в истории африканской сборной, прошедшей в финал Чемпионата мира по футболу. Празднование результата марокканскими болельщиками в Европе перешло в беспорядки
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Спортсмены из группы сапсерфинга SUP-Novosibirsk во время зимнего заплыва по незамерзающей речке вблизи Новосибирска. Для зимних тренировок используются сухие гидрокостюмы, которые исключают намокание одежды в случае падения в воду
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Смена почетного караула участников патриотического общественного движения «Юнармия» на торжественной церемонии открытия мемориального комплекса воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и зажжения Вечного огня в станице Ловлинской в Краснодарском крае
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Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
В Салониках (Греция) прошли массовые манифестации в память 15-летнего Александроса Григоропулоса, убитого полицией в 2008 году
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Фото: РИА Новости/Андрей Никонов
Военнослужащий Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова установил рекорд России по зимнему плаванию в бронежилетах (20 кг) на озере Чемпионов в Тюменской области
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Фото: REUTERS/Alessandro Cinque
В Перу начались протесты после объявления импичмента президенту Педро Кастильо
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Открытие выставки работ молодых художников «Без границ. Художники Донбасса» в центральном выставочном зале «Манеж»
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