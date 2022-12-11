Снежный ком: на Москву обрушился мощный снегопад

Южный циклон принес в столичный регион обильные осадки. Москву накрыл мощный снегопад, менее чем за сутки выпало более 20% месячной нормы осадков. Районы мегаполиса завалило снегом, который, по прогнозам синоптиков, может продолжить идти и в воскресенье. Последствия сильного снегопада в столице — в галерее «Известий»