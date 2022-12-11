Снежный ком: на Москву обрушился мощный снегопад
Южный циклон принес в столичный регион обильные осадки. Москву накрыл мощный снегопад, менее чем за сутки выпало более 20% месячной нормы осадков. Районы мегаполиса завалило снегом, который, по прогнозам синоптиков, может продолжить идти и в воскресенье. Последствия сильного снегопада в столице — в галерее «Известий»
По данным московского метеобюро, прирост осадков днем 10 декабря и минувшей ночью превысил 20% месячной нормы
Из-за неблагоприятных метеорологических условий в Москве действует повышенный, «желтый» уровень погодной опасности
Городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке мегаполиса задействовано необходимое количество техники и бригад дворников
О мощном снегопаде москвичей предупреждали синоптики. Они прогнозировали, что за выходные в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков
Утром в воскресенье Москву накрыл непроглядный туман. Видимость упала практически до нуля
МЧС из-за непогоды рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств
О серьезных ЧП из-за непогоды не сообщалось, напротив, снегопад добавил положительных эмоций миллионам жителей Москвы
На МКАД не прекращает дежурство спецтехника, которая вытаскивает из заносов застрявшие машины
Синоптики предупреждают, что в воскресенье, понедельник и вторник в Москве ожидаются снег, мокрый снег, дождь, гололед и снежный накат на дорогах