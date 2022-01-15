Парализующий заряд: Сахалин завалило снегом

Несколько дней на Сахалине бушевал мощный снежный циклон. Дороги на острове занесло снегом, большая часть трасс была перекрыта, автомобили во дворах оказались под метровыми сугробами. Непогода также частично нарушила газо- и электроснабжение. Как регион справляется с последствиями стихии — в фотогалерее «Известий»