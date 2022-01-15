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Парализующий заряд: Сахалин завалило снегом

Как островитяне сражаются с непогодой
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: ТАСС/Николай Михальченко
Несколько дней на Сахалине бушевал мощный снежный циклон. Дороги на острове занесло снегом, большая часть трасс была перекрыта, автомобили во дворах оказались под метровыми сугробами. Непогода также частично нарушила газо- и электроснабжение. Как регион справляется с последствиями стихии — в фотогалерее «Известий»
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Во дворах жители пробираются через сугробы
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
Непогода нарушила работу общественного транспорта
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
К уборке дорог и дворов привлечено более двухсот единиц техники. Работы по расчистке ведутся почти круглосуточно
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
Автомобили во дворах оказались под сугробами, высота которых местами достигает 2 м
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
Владельцам машин пришлось вооружиться лопатами, чтобы спасти свои транспортные средства из снежной ловушки
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
Основную часть дворов планируют очистить от снега в ближайшие три дня
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
Техника расчищает дворы для того, чтобы люди могли пробраться к своим автомобилям
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
С 15 января сила циклона уменьшилась. Однако синоптики прогнозируют, что в начале рабочей недели на Курильские острова снова придет ветреная погода со снегом
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
Коммунальные службы почти устранили последствия аварий на линиях электропередачи и газораспределительных сетях
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Снежный циклон на Сахалине
Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
Пользуясь затишьем, автолюбители стараются как можно скорее очистить машины от снега
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