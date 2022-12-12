В Японии выбрали иероглиф — символ уходящего года

Иероглиф «икуса» («сражение», «битва») был выбран как символ уходящего 2022 года в Японии в результате общенационального опроса. Известно, что торжественная церемония по выбору символа проходила в киотском «Храме чистой воды», сообщает 12 декабря агентство NHK.

В ходе церемонии настоятель храма Сэйхан Мори начертал иероглиф на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см. Как объяснили организаторы мероприятия, в опросе приняли участие 220 тыс. человек, а сам выбор был обусловлен целым рядом факторов, среди которых продолжающаяся борьба с коронавирусом, конфликт на территории Украины, а также высокий уровень выступления сборной Японии во время зимней Олимпиады в Пекине.

«В этом году мы стали свидетелями различных сражений, поэтому в плохом или хорошем смысле это произвело впечатление на людей», — сообщает агентство.

Известно, что на втором месте в списке самых популярных иероглифов расположился «ан», означающий «безопасный» или «дешевый» в зависимости от контекста выбранного предложения. На третьем расположился «гаку», или при другом прочтении «раку», который означает «легкий или веселый».

Выбор символа года — ежегодная японская традиция, проводимая с 1995 года, и в этом году мероприятие проводилось в 28-й раз. Ранее, в январе минувшего года, символом стал иероглиф «кин» («золото»). К такому решению люди пришли на фоне того, что в ходе токийской олимпиады японская команда набрала рекордное количество золотых медалей.