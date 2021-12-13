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Иероглиф «золото» стал символом года в Японии

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Иероглиф «кин» («золото») избран в Японии символом 2021 года. Выбор связан с рекордным количеством золотых медалей, которые японские спортсмены завоевали на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 13 декабря сообщает портал NHK.

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Знак года на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см начертал в прямом эфире национального телевидения 81-летний монах Сэйхан Мори, настоятель основанного в конце VIII века н.э. буддистского «Храма чистой воды» в Киото. Он ежегодно делает такие каллиграфические росчерки, используя для этого кисть длиной 33 см.

Символом прошлого года стал иероглиф «тесный» из-за рекомендаций избегать тесных пространств, скопления людей и близких контактов с людьми в связи с распространением COVID-19 в 2020 году. Выбор иероглифа связан с распространением выражения «трех мицу» («мицу но мицу», или «санмицу»). Они записываются символами, которые обозначают «три» и «тесный, узкий, плотный». Выражение часто использовали чиновники во время пресс-конференций.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта. Сборная Японии в общей сложности завоевала 58 медалей, из них 27 — высшей пробы.

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