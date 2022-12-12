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Ребенок получил переломы на площадке для бампербола на Камчатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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Уголовное дело возбудили следственные органы после травмирования шестилетнего мальчика на площадке для бампербола на Камчатке. Об этом 12 декабря сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

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Дело возбуждено по факту оказания развлекательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью малолетнему (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«В совершении преступления против здоровья населения подозревается 46-летний мужчина», — отметили следователи.

По их версии, подозреваемый оказывал услуги по бамперболу. Он не обеспечил в том числе наличие соответствующих ограждений и предупреждающих знаков о правилах безопасности. В итоге во время игры на игровую площадку вышел шестилетний мальчик.

После этого один из игроков, одетый в полимерный шар, упал на мальчика. Пострадавший госпитализирован с многочисленными переломами, заключили в СК.

В начале декабря шестилетний ребенок был госпитализирован в реанимацию после катания с горки в Уфе. Горку после ЧП ликвидировали, проводится доследственная проверка.

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