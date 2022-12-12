Аналитики подсчитали расходы на еду в странах Европы

Среди населения Европы больше всего денег на продукты питания тратят жители Казахстана, а меньше всего — Люксембурга. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Эксперты отмечают, что на распределение мест в рейтинге расходов на еду непосредственно влияют условия жизни в каждой конкретной стране. В обеспеченных государствах, как правило, этот показатель меньше, обратная ситуация наблюдается там, где доходы граждан меньше, а цены — выше.

Кроме того, наблюдается корреляция с показателем ВВП на душу населения: чем ниже процент потребительских расходов на еду, тем выше ВВП. Аналитики взяли за основу официальные данные о бюджетах домашних хозяйств в Европе.

Первое место в итоговом списке занял Люксембург: жители этого небольшого государства выделяют на питание всего 8,4% средств. В тройку лидеров входят также Нидерланды (8,7%) и Великобритания (10,5%).

Россия оказалась на 31-й строке: россияне тратят 32,2% своих бюджетов на еду.

Наиболее сложная ситуация отмечается в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Замыкает рейтинг Казахстан: 53% имеющихся финансов местные жители отдают за покупку продуктов питания.

Между тем в Европе на фоне многочисленных антироссийских санкций, экономических и энергетических проблем наблюдаются сложности в экономической сфере из-за роста цен на продукты, свет и тепло.

Так, 29 ноября, опрос показал, что почти две трети жителей Великобритании боятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин из-за высоких цен на еду. В подавляющем большинстве такой страх наблюдался среди представителей старшего поколения.

24 ноября немецкая Федеральная ассоциация потребителей (VZBV) привела данные опроса, согласно которому примерно две трети жителей Германии вынуждены экономить на повседневных товарах в связи с высокими темпами инфляции. Около 61% участников исследования сообщили, что стали покупать более дешевые продукты питания.